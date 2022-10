Nesta segunda-feira, dia 10, Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, foi entregue ao município de Dona Francisca uma nova escavadeira hidráulica.

A máquina, destinada para a Secretaria Municipal de Obras, foi adquirida por meio do Termo de Cessão de Uso de Bens Público entre a Secretária Estadual de Obras e Habitação e o município franciscano. O ato de entrega da escavadeira contou com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior, prefeito Olavo Cassol, entre outras autoridades.