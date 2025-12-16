OUVIR A RÁDIO
Dona Francisca é contemplada no Programa RS Qualificação Recomeçar

Na última quarta-feira, dia 10, em Porto Alegre, o vice-prefeito de Dona Francisca, Valdomiro Antônio Fiss, e a diretora do Departamento de Indústria, Comércio e Serviços, Jeane Leonardi, participaram da solenidade de assinatura de convênios do Programa RS Qualificação Recomeçar, que contou com a presença do governador Eduardo Leite e do secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional Gilmar Sossella.

O programa é uma iniciativa da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional que busca fortalecer a empregabilidade e contribuir para a retomada socioeconômica do Rio Grande do Sul, por meio da oferta de cursos de qualificação e capacitação profissional. A ação integra o Plano Rio Grande, criado para reconstruir o Estado, torná-lo mais forte, resiliente e preparado para o futuro.

O município de Dona Francisca foi contemplado com três cursos profissionalizantes, que serão executados em 2026, ampliando oportunidades de formação e desenvolvimento para a comunidade.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca

