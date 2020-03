Dona Francisca decreta Situação de Emergência

Na tarde de terça-feira, dia 10 de março, o prefeito de Dona Francisca, Edalleo Dalla Nora, assinou o decreto de Situação de Emergência devido à estiagem que assola o município.

A decisão foi tomada após uma reunião do prefeito com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, sendo composto pelo secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Anderson Baú; o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, João de Pelegrin Garlet; engenheiro agrônomo da Camnpal, José Mário Tagliapietra; engenheiro agrônomo da Emater, Paulo Maffini; representante da Inspetoria Veterinária, Ilma Schürer e a secretária de Administração e Planejamento, Laura Hermes.

A medida leva em conta os baixos índices pluviométricos dos últimos meses. A estiagem que o município vem enfrentando, se agrava a cada dia, ocorrendo casos em que há falta de água para o consumo humano e animal, onde as fontes, açudes, bebedouros e arroios estão com seus reservatórios abaixo do nível e até secos.

São registrados prejuízos nas culturas de soja, milho, feijão, tabaco e arroz. A seca também afetou seriamente as pastagens diminuindo a produção de leite e consequentemente o peso no gado de corte.

A iniciativa da prefeitura visa a facilitar o recebimento de recursos e, assim, amenizar os problemas dos agricultores, ajudando também na renegociação de suas dívidas.

Para acessar o Decreto Oficial, clique AQUI.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca