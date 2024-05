Dona Francisca conta com novo protocolo de entrega de cestas básicas e donativos

Nesta segunda-feira, dia 20, a Prefeitura de Dona Francisca informou que o município adotará um novo protocolo de entrega de cestas básicas e donativos para as pessoas atingidas pelas enchentes.

Conforme o Poder Executivo franciscano, a medida irá atender as pessoas que ainda não foram contempladas com as doações, pois as ações desenvolvidas até o momento foram de caráter emergencial. As cestas básicas serão entregues diretamente aos moradores das comunidades. Já o Salão Paroquial (Salão União) será utilizado somente para entregas de cestas básicas mediante autorização do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Confira o cronograma de entrega:

Dia 22/05 – Comunidade do Formoso – Das 9h às 16h – Pavilhão da Comunidade Evangélica

Dia 23/05 – Comunidade do Trombudo – Das 9h às 16h – Comunidade Católica

Dia 24/05 – Comunidade da Sanga Funda e Linha Ávila – Das 9h às 16h – Ginásio de Esportes da Linha Ávila

Dia 27/05 – Comunidade da Linha Grande – Das 9h às 16h – Ginásio do Pinheirão

Dia 28/05 – Comunidade da Linha do Soturno – Das 9h às 16h – Centro Comunitário

Dia 29/05 – Comunidade da Linha do Moinho – Das 9h às 16h – Salão da Comunidade Linha do Moinho

Com informações da Prefeitura de Dona Francisca.