Dona Francisca comemora o Dia Internacional da Mulher

Acontecerá na sexta-feira, dia 6 de março, às 20h, no Ginásio de Esportes Cinquentenário, em Dona Francisca, o Jantar das Mulheres.

A festividade é alusiva ao Dia Internacional da Mulher e é promovida pela Secretária de Assistência Social e Centro de Referência da Assistência Social – Cras.

além do delicioso jantar, a noite contará com sorteio de brindes, distribuição de lembranças e baile com animação da banda The Ruvers de Porto Alegre.

O ingresso para o jantar é por adesão no valor de R$ 25,00 por pessoa. Cardápio: arroz branco, arroz a grega, salpicão, massa, galeto, maionese, salada de alface, tomate, beterraba, repolho com cenoura, salada tropical, salada de trigo e deliciosa sobremesa.

Os ingressos podem ser adquiridos na Prefeitura Municipal, Secretaria de Assistência Social, Quiosque da Praça, agentes de Saúde, visitadoras do PIM, Escolas MIB, Tiradentes e Antonio Luiz Barchet e Emei Dente de Leite.

“Cada mulher tem um encanto especial e todas merecem aproveitar muito esta data. Feliz Dia da Mulher!”

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca