Dona Francisca comemora 55 anos

A Prefeitura de Dona Francisca divulgou na manhã desta segunda-feira, dia 13, a programação festiva em comemoração aos 55 anos de emancipação político-administrativa do município. Devido a pandemia do coronavírus e todas as medidas de distanciamento social, a programação que sempre contava com eventos culturais, gastronômicas, sociais, esportivas e religiosas, ficou restrita ao dia 17 de julho, data do aniversário de Dona Francisca.

Programação:

6h: Alvorada festiva em comemoração aos 55 anos de Dona Francisca

8h: Programa “A Região é Notícia” da Rádio São Roque – Especial Dona Francisca 55 anos, do Gabinete do Prefeito com convidados

11h30min: Horário para retirar as reservas de almoço no Salão da União, promovido pela Paróquia São José.

Cardápio: galeto, risoto e maionese . Reservas pelos fones: (55) 3268-1253 ou diretamente na Secretaria Paroquial, no Escritório Franciscano e na Agropecuária Fillipin.

14h: Live da Rádio Integração, na Secretaria de Cultura, com convidados para reviver Dona Francisca e parabenizá-la pelos 55 anos de emancipação político-administrativa.

17h: Carreata dos 55 anos de Dona Francisca, com saída do Parque Histórico Municipal Obaldino Benjamin Tessele, percorrendo bairros e centro da cidade até a frente da Igreja Matriz São José. (Decore seu carro com as cores azul, branco e amarelo e participe)

18h: Missa de Ação de Graças aos 55 anos de Dona Francisca na Igreja Matriz São José – transmitida pela Rádio Franciscana.

19h: Show de fogos de artifício e encerramento.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca