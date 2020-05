Dona Francisca busca recursos para instalação de videomonitoramento

Com o trabalho de implantação do projeto de videomonitoramento já iniciado em Dona Francisca, as entidades parcerias da ação estão em busca de mais recursos financeiros para que o sistema possa iniciar a operar.

Iniciada a instalação dos postes para fixação das câmeras que irão captar as imagens nas mais diversas ruas da cidade, a Associação Comercial, Industrial e Serviços (Acis) de Dona Francisca divulgou nesta quinta-feira, dia 28, que está em busca de parceiros que possam doar valores em dinheiro para aquisição de equipamentos e dois monitores que serão instalados no quartel da Brigada Militar do município, local que será a base do sistema de videomonitoramento. “Já recebemos valores doados pela comunidade, e as contribuições de qualquer valor são bem vindas, pois a união de todos está tornando este sonho possível”, diz a publicação da Acis em sua rede social.

Além da Acis, integram o projeto de implantação do sistema de videomonitoramento o Poder Executivo e Legislativo de Dona Francisca, Polícia Civil, Brigada Militar e comunidade.