Dona Francisca: Ações do Projeto Eles seguem até a próxima sexta-feira

Seguem até a próxima sexta-feira, dia 10, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Dona Francisca, as ações do Projeto Eles de conscientização sobre o câncer de próstata.

Com o objetivo de mobilizar, apoiar e contribuir com a conscientização, o Cras busca atingir o maior número de homens dentro da campanha Novembro Azul de prevenção ao câncer de próstata. Podem participar da ação homens a partir dos 45 anos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), que recebam o benefício do programa Bolsa Família ou o Benefício de Prestação Continuada.

Entre as atividades realizadas está a orientação sobre a doença e distribuição de kits com folder, copo personalizado e sabonete antibacteriano para homens. Os interessados em participar do projeto devem comparecer na sede do Cras das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h.

Foto: Prefeitura de Dona Francisca