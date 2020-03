Domingo tem o 51º Torneio Interseleções de Futebol em Faxinal do Soturno

O domingo, dia 15 de março, vai ser movimentado no âmbito esportivo em Faxinal do Soturno. A partir das 8h30min, no Estádio Municipal Eusébio Roque Busanello, acontece o 51º Torneio Interseleções de Futebol – Troféu Sadi Pedro Cervo. O sorteio das chaves foi realizado na manhã desta sexta-feira. A seleção faxinalense, anfitriã da competição, irá disputar a primeira partida, contra a equipe de Nova Palma, pela Chave A (confira os demais confrontos abaixo).

Nos últimos dois anos, o título ficou com o time de Agudo, que, se vencer novamente, receberá em definitivo o troféu rotativo que homenageia o desportista Sadi Pedro Cervo. De acordo com o coordenador de esportes da Prefeitura, Eduardo Garlet, o campo do estádio está com a manutenção em dia, porém com a grama um pouco seca, em razão da estiagem.

A abertura está marcada para as 8h30min, a fim de que seja possível a realização de três partidas ainda no turno da manhã. Conforme o diretor de esportes do Esporte Clube Cruzeiro, Fernando Barbieri, haverá copa e cozinha no Estádio durante todo o dia. O almoço será servido no Salão Paroquial, com churrasco e acompanhamentos, ao valor de R$ 27 para as delegações e R$ 30 para o público em geral. Haverá cobrança de ingresso para o público que for assistir às partidas e parte do valor arrecadado será doado aos Bombeiros Voluntários de Faxinal do Soturno.

A promoção do Torneio é do Esporte Clube Cruzeiro com o apoio da Prefeitura Municipal.

CHAVE A

Faxinal do Soturno

Nova Palma

Dona Francisca

CHAVE B

Agudo

Restinga Seca

Formigueiro

Confira os jogos:

1º Jogo: Faxinal do Soturno x Nova Palma (Chave A)

2º Jogo: Agudo x Restinga Seca (Chave B)

3º Jogo: Faxinal do Soturno x Dona Francisca (Chave A)

4º Jogo: Agudo x Formigueiro (Chave B)

5º Jogo: Nova Palma x Dona Francisca (Chave A)

6º Jogo: Restinga Seca x Formigueiro (Chave B)

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno