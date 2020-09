Domingo tem live solidária da Apae

Será realizada neste domingo, dia 6, às 17h, a Live Solidária da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) Rio Grande do Sul. Este será um encontro inesquecível da cultura gaúcha com a solidariedade, com diversas atrações e shows.

Em uma super live transmitida pelo YouTube diretamente do Poa Drive-in Show, o público irá se divertir com os shows ao vivo de Baitaca, Tchê Barbaridade, Luiz Carlos Borges, Renato Borghetti, Gaudêncio, Guri de Uruguaiana, além da participação mais do que especial de Dorotéo Fagundes e apresentação do DJ Kbção, Regina Lima e Paulo Bogado.

Um evento para valorizar a nossa cultura, as nossas raízes e mostrar a solidariedade do povo gaúcho. Além de fomentar a cultura, a “Live Solidária Apae RS” tem como propósito principal a doação solidária. As doações são feitas através da compra do Certificado de Contribuição, no valor de R$ 20,00, que estão a venda em diversos pontos de venda como lotéricas e tabacarias. Em Restinga Sêca, as cartelas, ao valor de R$ 20,00, podem ser adquiridas na Lotérica Santa Rita.

Para incentivar as doações através da compra do Certificado de Contribuição, o público participante concorrerá a sorteio de prêmios. Desde o dia 31 de agosto até o dia 5 de setembro, ocorrerá um sorteio diário (totalizando seis sorteios ao todo) no valor de R$ 1.000,00. E no dia da live será sorteado um grande prêmio: uma Fiat Toro. Cada Certificado de Contribuição terá uma numeração, através da qual o comprador estará concorrendo aos prêmios. Quanto mais números forem adquiridos, maior a contribuição solidária e chances de ganhar.

100% do resultado será revertido integralmente para a Federação das Apaes do RS, que conta com 202 Apae no estado, organizações que juntas atendem mais de 60 mil pessoas diretamente com deficiência intelectual ou deficiência múltipla.

Acompanhe nas redes sociais do evento ou no site www.livesolidariaapae.com.br.