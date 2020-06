Domingo tem galinhada alemã em Restinga Sêca

O Grupo de Danças Folclóricas Alemãs Jugendfreund da Comunidade Evangélica de Restinga Sêca promove uma galinhada alemã para levar para casa neste domingo, dia 28.

A promoção será realizada no Centro de Eventos, oportunizando um local mais amplo para evitar aglomerações, inclusive pelo sistema de drive thru para quem desejar. A distribuição inicia a partir das 11h15min.

As fichas podem ser adquiridas com os integrantes do Grupo Jugendfreund ou secretária da Paróquia. Além da galinhada a R$ 6,00 a concha, também terá docinhos a R$ 6,00 a bandeja com 10 docinhos e cucas a R$ 10,00 cada.

De acordo com o pastor Rubem Marcelo, o objetivo é de angariar recursos para cobrir os custos das atividades e ações realizadas nos primeiros meses do ano.