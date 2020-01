Domingo tem Festa em honra aos Mártires das Missões

No domingo, dia 12, a comunidade de Três Mártires, interior de Júlio de Castilhos, realiza a tradicional festa em honra aos Santos Mártires das Missões.

A programação conta com missa festiva em honra aos Mártires às 10h30mim, com transmissão da Rádio Integração; ao meio-dia almoço italiano com risoto, churrasco, galeto, maionese saladas e pão; e a tarde, domingueira animada pela Banda Coração Tatuado.

HISTÓRICO DE TRÊS MÁRTIRES

A devoção aos Santos Mártires das Missões surgiu a partir de uma promessa de João Anversa, cuja filha estava desenganada pela Medicina. O mesmo levou a filha a uma romaria em Santa Maria em fevereiro de 1940, consagrada pela Relíquia do Coração do Pe. Roque Gonzáles. A filha recuperou a saúde e Anversa doou a imagem do Pe. Roque para a comunidade e, em 27 de 1941 foi benta a pedra fundamental da Capela dos Três Mártires.

Em 11 de janeiro de 1942 foi realizada na capela dos Três Mártires, a primeira missa festiva em honra aos Santos Mártires das Missões.