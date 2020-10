Domingo para reverenciar Nossa Senhora Aparecida em Restinga Sêca

A comunidade de Aparecida e a Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Restinga Sêca promovem no domingo, dia 11, a celebração em honra a Nossa Senhora Aparecida.

A programação inicia às 9h, com carreata conduzindo a imagem da padroeira, saindo da frente da Igreja Matriz até a localidade de Aparecida, onde às 10h será celebrada missa campal, com transmissão da Rádio Integração 98.5 FM.

Quem for participar da carreata, deve deixar o nome na secretaria da Paróquia até a sexta-feira, dia 9.

Tradicionalmente a programação conta caminhada até a localidade de Aparecida, com a participação de centenas de devotos, porém, em virtude da pandemia do coronavírus, a programação foi sofreu mudanças para evitar a proliferação do vírus.