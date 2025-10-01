Domingo no Parque é realizado em Faxinal do Soturno

O Município de Faxinal do Soturno, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promoveu, no dia 28 de setembro, a 1ª edição do “Domingo no Parque”, realizado na comunidade da Vila Verde Teto.

Com caráter social, recreativo e educativo, o encontro reuniu cerca de 200 pessoas, principalmente famílias atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Também prestigiaram o evento, o prefeito Municipal Lourenço Domingos Moro, o vice-prefeito Luiz Carlos Rubert, secretários e servidores Municipais.

A programação contou com brinquedos infláveis para o público infantil, distribuição de pipoca, mateada, com patrocínio da Ervateira Serena, atividades recreativas e aula de dança, ministrada pela professora Taís Meneghetti.

Também apoiaram o evento, a Brigada Militar e as instituições parceiras: Grupo Canil do 2º Batalhão de Polícia de Choque da Brigada Militar (BPChoque); efetivo montado da Brigada Militar, proporcionando passeios a cavalo para as crianças; Comando Ambiental da Brigada Militar, com exposição aberta e animais silvestres; instrutores do Programa Educacional de Resistência as Drogas e à Violência (Proerd) e da Patrulha Maria da Penha; Escola de Trânsito da Polícia Rodoviária Estadual; Corpo de Bombeiros Voluntários de Faxinal do Soturno e Instituto Renascer.

Segundo o secretário municipal de Assistência Social, Antonio Marcos Martins Santos, a iniciativa atendeu ao desejo da comunidade em ter espaços de lazer e convivência, além de fortalecer os vínculos familiares.

“O encontro também serviu para aproximar a comunidade dos órgãos de segurança pública e reforçar a importância da prevenção e do enfrentamento às drogas, que ainda é um dos grandes desafios sociais da atualidade”, destacou Martins.

De acordo com a assistente social Tatiana Nunes e a psicóloga Rafaela Marchesan, a expectativa é que sejam realizadas mais edições do “Domingo no Parque”, buscando oportunizar o acesso ao lazer e à cultura de forma gratuita para a comunidade.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno