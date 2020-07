Domingo de acidente de trânsito na ERS-149, em São João do Polêsine

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e o 5° Pelotão de Bombeiro Militar de Restinga Sêca atenderam por volta das 7h deste domingo, dia 5, a uma ocorrência de acidente de trânsito na ERS-149, em São João do Polêsine.

Conforme o registro, o fato ocorreu no km 130 da rodovia, na localidade de Ribeirão, quando a condutora de um automóvel Gol, com placas de Dona Francisca, saiu da pista e acabou colidindo contra um poste. A mulher, que estava sozinha no veículo, foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atendimento médico sem gravidade.

Não há informações sobre o que causou a saída de pista.