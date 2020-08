Dois veículos se envolvem em acidente de trânsito na ERS-149, em Faxinal do Soturno

Um acidente de trânsito ocorrido por volta das 14h20min desta sexta-feira, dia 14, na ERS-149, em Faxinal do Soturno, deixou vítimas feridas.

Segundo a Brigada Militar, uma caminhonete Toyota Hilux seguia no sentido Faxinal do Soturno – Nova Palma, próximo do Kasarão Arena, quando um automóvel Renault Logan ingressou na rodovia, momento em que ocorreu a colisão.

Bombeiros Voluntários de Faxinal do Soturno e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram as vítimas que tiveram ferimentos, sendo encaminhados para atendimento médico.