Dois automóveis de envolvem em acidente de trânsito na ERS-149, em Restinga Sêca

Por volta das 14h30min desta sexta-feira, dia 15, dois veículos se envolveram em um acidente de trânsito na ERS-149, próximo da ponte do Rio Vacacaí Mirim, em Restinga Sêca.

Segundo os motoristas envolvidos na colisão, um automóvel Gol, com placas de Santa Maria, que estava na Estrada Otto Homrich Júnior, ingressou na rodovia quando acabou colidindo contra um Pálio, com placas de Ijuí. Trânsito ficou em meia pista no trecho.

Ninguém ficou ferido em razão do acidente e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) atendeu a ocorrência.