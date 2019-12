Doação do Imposto de Renda para o Comdica de Faxinal do Soturno vai até 30 de dezembro

Os contribuintes faxinalenses têm até o dia 30 de dezembro para depositarem a doação de um percentual do Imposto de Renda para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, vinculado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – Comdica. Pessoas físicas podem doar até 6% do IR e, empresas, 1%. A doação será abatida da declaração de 2020.

O valor destinado ao Fundo é investido em projetos apoiados pelo Comdica e resulta em benefícios diretos para as crianças e adolescentes de Faxinal do Soturno. Após fazer o depósito na conta bancária do Conselho, o contribuinte deve apresentar o comprovante no Setor de Contabilidade da Prefeitura (Rua Júlio de Castilhos, 609).

Conta bancária do Comdica

Banco Banrisul 041

Agência 0613

Conta Corrente 04.099.408.0-7

CNPJ 19.063036/0001-42

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno