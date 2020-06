Doação de livros para a Biblioteca Municipal de Nova Palma

Na primeira semana de junho a Biblioteca Municipal de Nova Palma, que está sendo preparada para sua reabertura nos próximos dias, recebeu uma doação de um lote de livros, usados mas ainda em bom estado, para serem incorporados ao acervo do espaço.

José Sartori, o “Seu Zé”, da Papelaria Sartori, doou quatro caixas com títulos de diversos gêneros, os quais estão agora sendo catalogados e ordenados juntamente com os livros recentemente adquiridos pela Secretaria de Educação e as demais obras que já faziam parte da coleção da Biblioteca.

A Secretaria Municipal de Educação agradece pela doação do material, que certamente agregará ainda mais valor ao acervo do espaço e aproveita a ocasião para solicitar ainda às pessoas que retiraram livros por empréstimo na Biblioteca e que não os devolveram que por gentileza colaborem também assim que possível com essas devoluções.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma