Divulgado relatório do Irga sobre a safra 2019/2020

O Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) divulgou o “Boletim de Resultados da Lavoura da Safra 2019/2020 – Condições meteorológicas e seus impactos sobre as lavouras de arroz irrigado e soja em rotação”. O relatório foi elaborado pela meteorologista Jossana Ceolin Cera, pela Seção de Política Setorial da autarquia e pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater), com o apoio dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão (Nates) e das Coordenadorias Regionais.

O documento, de 11 páginas, aborda as condições meteorológicas ocorridas na última safra, com dados sobre a precipitação pluvial, temperatura do ar e radiação solar. Também documenta a intenção de área semeada e preparo antecipado do arroz irrigado, além de informações sobre soja em rotação com arroz irrigado.

O diretor técnico do Irga, Ivo Mello, explica que esse relatório é uma compilação de dados acompanhados durante a safra, com estudos sobre os diversos cenários meteorológicos. “O Irga, dentro da sua missão estratégica de proporcionar um ambiente favorável de sustentabilidade para os produtores do Rio Grande do Sul, realiza esse trabalho, juntamente com a consultora Jossana Cera. O objetivo é disponibilizar um acompanhamento meteorológico e as melhores informações possíveis sobre o clima associado ao manejo, conclusões sobre a produtividade e o que podem melhorar nas próximas safras”, acrescenta Mello.

Fonte: Irga