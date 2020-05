Divulgado o roteiro de coleta do lixo eletrônico em Silveira Martins

A Prefeitura de Silveira Martins divulgou nesta semana o cronograma de recolhimento do lixo eletrônico no município, tanto da cidade quanto do interior, para o mês de maio.

O lixo eletrônico, como geladeira, fogão, microondas, televisão, aparelho DVD, computadores, entre outros, deve ser deixado em frente às residências. O material será recolhido das 8h às 11h30min e das 13h30min às 16h30min.

Confira o itinerário:

– Dia 11/05/2020 (Segunda-feira)

Linha Seis Norte, Val Veronês, Linha Duas, Linha Quarta, Linha Mantoanos, Linha Segatto, Linha Base, Marco 50, Vila Cattani e Linha Um.

– Dia 12/05/2020 (Terça-feira)

Val Feltrina, Val de Buia, Linha Piasentin, Estrada do Imigrante, Vale dos Panos, Linha Três, Pompéia, Linha Seis Sul e Centro da cidade.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins