Divulgado o resultado oficial do prêmio “Faxinal pela Cultura”

O Departamento de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, divulgou na manhã desta quinta-feira, dia 10 de dezembro, o resultado final da seleção para o prêmio “Faxinal pela Cultura”. Ao todo, 17 projetos foram contemplados com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, que totalizam R$ 51.707,96.

A área que mais recebeu projetos foi o artesanato, com cinco propostas, seguido pela música, com quatro, culturas populares e artes plásticas, três e dança, dois. Cada projeto foi avaliado em diversos quesitos, pelo Comitê Gestor, que é composto oito pessoas, sendo dois representantes da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, dois da Câmara de Vereadores, dois do Conselho Municipal de Cultura e dois da sociedade civil, além do parecer do membro voluntário do Grupo Técnico de aplicação e estruturação da Lei Aldir Blanc da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa, Rodrigo Marquez.

Os valores serão repassados ainda em 2020 e os projetos tem prazo de execução até 31 de março de 2021. No mês de abril, deve ser feita a prestação de contas sobre a aplicação da verba.

Confira os projetos contemplados:

Dança:

Fundação Ângelo Bozzetto – Reconstruindo vínculos

Maritê de Fátima Giuliani da Costa – Cultuando a tradição

Culturas populares

Centro de Tradições Gaúchas Coração do Rio Grande – Documentário “A história do CTG Coração do Rio Grande

Società Culturale Italiana di Faxinal do Soturno – Preservando a cultura italiana

Associação Esportiva e Recreativa de Faxinal do Soturno – Bocha para todos

Música

Juliana Dalmolin Spanevello – Webclip do Hino de Faxinal do Soturno

Michael Fragomeni Penna – Oficina musical para iniciantes

João Luiz Nolte Martins – Show de lançamento do álbum “No Meio da Pampa”

Sociedade Cultural e Artística Santa Cecília – A música e o Coral Santa Cecília

Artesanato

Zuleica Maria Dalmolin Spanevello – Exposição e oficina da arte de patchwork

Associação dos Artesãos de Faxinal do Soturno – Mostrando nossos trabalhos artesanais

Teresinha de Fátima Ferreira Vedóia – Minhas artes

Gabriela Fantoni Soberon – Unindo artesanato e sustentabilidade

Elsa Maria StefanelloVizzotto – Meus caprichos artesanais

Artes plásticas

Márcia Cristina Dalmolin – Colorindo na comunidade

Maria Helena Leal – Artes plásticas como meio de inclusão e profissão

Cristina Gabbi da Rosa – Como tirar fotos boas com o celular

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno