Divulgado o mapa e o calendário da coleta seletiva no interior de Restinga Sêca

A Administração Municipal de Restinga Sêca através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente e da Secretaria de Obras, está divulgando o folder com o mapa e calendário da coleta seletiva de 2021 nas comunidades do interior do município.

O material está sendo entregue nas residências durante o recolhimento da Coleta Seletiva e também está disponível na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, e no prédio da Coleta Seletiva na Vila Felin.

O mapa e o calendário seguem nos mesmos moldes do ano passado, com o município dividido em quatro regiões e o recolhimento duas vezes no mês em cada região, às terças e quintas-feiras.

Na coleta seletiva devem ser descartados resíduos recicláveis como papel, plástico, metais, vidros e embalagens longa vida.

Informações pelo fone (55) 99131-6040.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca