Divulgada lista das indústrias com maior beneficiamento de arroz do RS

O ranking das 50 indústrias com maior beneficiamento de arroz no Estado, elaborado com dados de 2019, está disponível no site do Instituto Rio Grandense do Arroz. Mesmo com atraso, em virtude de vários fatores, o Irga buscou atualizar o levantamento com base em dados obtidos junto à Secretaria da Fazenda do RS e elaborado pela Seção de Política Setorial, ligada ao Departamento Comercial da autarquia.

Seguindo o padrão dos anos anteriores, a planilha traz também o número de unidades ativas, a produção em sacos de 50 quilos e em toneladas, bem como o percentual em relação ao total do beneficiamento no Estado. Em breve, a partir do recebimento de novos dados, será divulgado o ranking com os números de 2020.

Confira as dez primeiras colocadas

1ª Camil Alimentos S/A

2ª Josapar Joaquim Oliveira S/A Participações

3ª Pirahy Alimentos Ltda

4ª Arrozeira Pelotas Indústria e Comércio de Cereais Ltda

5ª Urbano Agroindustrial Ltda

6ª Cooperativa Tritícola Sepeense Ltda Cotrisel

7ª Cooperativa Agroindustrial Cooperja

8ª Santalúcia Alimentos Ltda

9ª Pilecco Nobre Alimentos Ltda

10ª Engenho A.M. Ltda

Acesse a lista das 50 maiores beneficiadoras clicando AQUI.

Fonte: IRGA