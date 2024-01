Divulgada a programação festiva dos 65 anos de Faxinal de Soturno

A Administração Municipal organizou atividades especiais para comemorar os 65 anos de Emancipação Político-Administrativa de Faxinal do Soturno.

A programação inicia na terça-feira, dia 6 de fevereiro, com a inauguração de obras públicas, como a do Ginásio Municipal de Santos Anjos. Na semana de 6 a 10 de fevereiro, está programada pela manhã e à tarde inaugurações de obras públicas, dentre elas o calçamento da Rua dos Pinus, na Verde Teto, e a reinauguração do Museu Fotográfico Irmão Ademar da Rocha. No domingo, dia 11 de fevereiro, às 8h30min, missa em Ação de Graças em comemoração aos 65 anos de Emancipação Político-Administrativa de Faxinal do Soturno na Igreja Matriz São Roque.

Para encerrar a programação, na segunda-feira, dia 12 de fevereiro, data do aniversário do Município, acontecerá o tradicional evento de comemoração na Praça Vicente Pallotti. A partir das 17h haverá mateada, brinquedos infláveis para as crianças, pintura de rosto e Feira do Agricultor, das Agroindústrias e do Artesanato. Evento encerrará com show musical da Banda Passarela.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno