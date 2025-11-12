Divulgada a programação da 25ª Semana da Câmara de Vereadores de Restinga Sêca

O Poder Legislativo de Restinga Sêca promove de 24 de novembro a 1º de dezembro, a 25ª Semana da Câmara de Vereadores. Programação terá cobertura da Rádio Integração.

Nas atividades programadas para a semana está a Sessão Solene com a abertura oficial da programação e entrega do Título de Cidadão Restinguense para Elemar Karsburg e de Cidadã Benemérito para Elaine dos Santos, Almoço de Integração com a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e Casa do Idoso Marino Lovato, palestra educativa com a temática “Violência doméstica e os caminhos da proteção” com a advogada Laura Reibel e, por fim, a Sessão solene vereador por um dia” com a participação dos alunos da Escola Dezidério Fuzer, da comunidade de São Miguel.

Confira a programação completa:

Dia 24/11

19h – Sessão Solene de Abertura Oficial da 25ª Semana da Câmara de Vereadores com entrega de Título de Cidadão Restinguense para Elemar Karsburg, e de Cidadã Benemérito para Elaine dos Santos.

Local: Plenário Nere Maria Beladona de Abreu – Câmara de Vereadores (aberto ao público). Após, jantar de confraternização por adesão.

Dia 27/11

11h – Almoço de integração com Apae e Casa do Idoso Marino Lovato de Restinga Sêca

Local: Salão da Comunidade Luterana de Restinga Sêca.

Dia 28/11

13h – Abertura do evento Mauro Costa, presidente da Câmara de Vereadores e Norton Soares, prefeito de Restinga Sêca

13h30min – Palestra educativa sobre violência doméstica, com o tema: “Violência doméstica e os caminhos da proteção” com a advogada Laura Reibel

15h – Momento de discussão sobre a Palestra.

Local: Salão da Comunidade Luterana de Restinga Sêca.

Dia 1º/12

19h – Sessão Solene “Vereador por um dia” com a participação dos alunos da Escola de Dezidério Fuzer e encerramento da 25ª Semana da Câmara de Vereadores.

Local: Plenário Nere Maria Beladona de Abreu – Câmara de Vereadores (aberto ao público). Após, jantar de confraternização por adesão.