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Divulgada a lista dos produtores rurais de Restinga Sêca contemplados no Programa do Calcário

Divulgada nesta terça-feira, dia 23, a lista com os nomes dos produtores rurais de Restinga Sêca contemplados no Programa do Calcário. Ação é promovida pela Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, em parceria com o escritório da Emater/Ascar.

A iniciativa busca fortalecer a agricultura com a correção da acidez do solo. A aplicação do calcário eleva o pH da terra e neutraliza elementos tóxicos. Como resultado, a planta absorve melhor os nutrientes, o que aumenta a produtividade das lavouras e pastagens.

Cada produtor contemplado terá direito a retirar, até o dia 30 de julho, 15 toneladas de calcário, pagando o frete. O documento de ordem de retirada do calcário junto à empresa distribuidora é entregue na sede da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente de Restinga Sêca.

Lista dos contemplados:

Adriano Joras de Castro

Adriano Schutz

Alaor Anselmo Milanesi

Alcidio Paulo Fischer

Altair José Dotto

Ana Paula Dickow Finger

André Luiz Wanger

Andreza Moraes

Ania Alma Soares 

Anildo da Rosa

Antonio Ferraz

Arnoldo Israel da Silva

Arthur Mozzaquatro

Beatriz da Silva Pereira

Beatriz da Silva Raddatz

Bruno Possebon

Camila Hasler

Carlos Joel da Luz Cavalheiro

Catharina Menegaes Galle

Celito Cirolini

Celso Milanesi

Celso Paulo Rockenbach

Cenira Terezinha de Lara Conceição

Cezar André Soares

Claudia Hermes Ciliato

Cleber de Castro Celestino

Cristian Brito de Abreu

Dalila Lourdes Foletto

Dalila Meta Holzschuh Beilfuss

Danio Veeck

Deonilda Catharina Possebon

Dilmar Kasper

Dionatan Dias Rorato

Edemar de Lara D Avila

Edson Eliandro Corrêa

Elviane Knieling de Moraes da Luz 

Emerson Leandro Raddatz

Eronilva Bovolini Sonego

Estefania Marta Schumer

Euzori João de Vargas

Fabio Moraes da Luz 

Fábio Pereira Carvalho

Faustino Foletto

Fernanda Câmara Kettes

Gabriel Gomes de Castro

Gabriel Mesquita Rosso

Gelson Roberto Casarotto

Gilma Gonçalves da Silva

Giomar Daniel Milbradt

Gladis Teresinha de Souza Milanesi

Henrique Lehmen

Higor Deivid Carvalho

Igor Michelotti

Igor Rodrigo Chiapinoto

Ironi Francisco Michelotti

Jair Torres

Jairo Fleck

Jaironi Paulo Flores da Silva

Jean Artur Sartori

Jonas Ricardo Possebon

Jordano da Rosa Dotto

Jose Guilherme Moraes da Luz

Jose Luiz Cardoso da Silva

José Solon da Silva

Jose Sueni Machado de Lima

Jossemara Teresinha Soares

Julia Graciela DAvila Friedrich

Julio Rosa da Silva

Juraci Maria da Luz Moraes

Laci Fabiana Pumes Fagundes

Landri Claiton Essy

Laura Bisognin

Leoci Terezinha Costa de Oliveira 

Leoclides Librelotto

Leoni Luiz Ciliato

Leoni Orlando Langbecker

Leopoldo Hugo Perske

Lilia Herta Ehle Soares

Luci Teresinha Fagundes Schütz

Luciana Bianchin Mozzaquatro

Lucimara Costa da Silva

Lucino Langbecker

Luiz Carlos Ozorio

Luiz Fernando da Silva Ferreira

Luiz Horacio Rorato

Maira Silene Camargo Matsdorff

Mara Lidia Janner

Marcelo Pigatto Belladona

Marcia Maria Dotto

Marcio Augusto Possebon

Marcio da Luz Moraes

Mariano Jose Possebon

Marinez da Silva Severo

Marlene Silvina Schmeling

Marli Antonio Severo

Martin Jose´ Bevilaqua

Mateus da Silva

Miguel Vicente Friedrich

Moacir João Pretto

Neiva Maria Cirolini

Nelson Behling

Nelson Carvalho da Luz

Nilva Friedrich Furstenau

Odilon da Luz Costa

Onilvo Florentino Sari Montagner

Oraci Luiz Rorato

Oscar Taltibio dos Santos

Patrícia Carla Schutz Bock

Paulo Cezar da Luz Cavalheiro

Protasio de Lara Sobrinho

Rafaela da Silva

Rafaela Soares Dotto

Reinaldo Arnoldo Drewanz

Renan Luiz Raddatz

Renato Luiz Drewanz

Ricardo Henrique Matsdorf

Ricardo Pettorini

Rochele Camila Rohde Pozzobon

Rosane Homrich da Silva

Rosane Luciana Milbradt Gais

Rosane Teresinha Severo Sabin

Rudi Hatschbach

Salete Milani Lucca

Sandro Silva de Lima

Sergio Carlos Drescher

Silberto Grutzmacher

Silvane Friedrich da Silva

Suzana da Rosa Fagundes

Tania Teresinha F. Böck

Tatiana de Assumpção da Rosa

Tatiana Dellinghausen da Costa

Tiago Fischer 

Valdemir Antonio Dotto

Venita Ema Kohn

Vereni Hudson Pavanatto

Veroni Rita Piveta

Vicente Bulegon

Vicente Bulegon

Vicente Luiz Pradebon

Zari Antonio Foletto

Zolaine Bolzan Ehrhadt

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Rádio Integração FM 98,5

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