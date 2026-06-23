Divulgada a lista dos produtores rurais de Restinga Sêca contemplados no Programa do Calcário

Divulgada nesta terça-feira, dia 23, a lista com os nomes dos produtores rurais de Restinga Sêca contemplados no Programa do Calcário. Ação é promovida pela Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, em parceria com o escritório da Emater/Ascar.
A iniciativa busca fortalecer a agricultura com a correção da acidez do solo. A aplicação do calcário eleva o pH da terra e neutraliza elementos tóxicos. Como resultado, a planta absorve melhor os nutrientes, o que aumenta a produtividade das lavouras e pastagens.
Cada produtor contemplado terá direito a retirar, até o dia 30 de julho, 15 toneladas de calcário, pagando o frete. O documento de ordem de retirada do calcário junto à empresa distribuidora é entregue na sede da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente de Restinga Sêca.
Lista dos contemplados:
Adriano Joras de Castro
Adriano Schutz
Alaor Anselmo Milanesi
Alcidio Paulo Fischer
Altair José Dotto
Ana Paula Dickow Finger
André Luiz Wanger
Andreza Moraes
Ania Alma Soares
Anildo da Rosa
Antonio Ferraz
Arnoldo Israel da Silva
Arthur Mozzaquatro
Beatriz da Silva Pereira
Beatriz da Silva Raddatz
Bruno Possebon
Camila Hasler
Carlos Joel da Luz Cavalheiro
Catharina Menegaes Galle
Celito Cirolini
Celso Milanesi
Celso Paulo Rockenbach
Cenira Terezinha de Lara Conceição
Cezar André Soares
Claudia Hermes Ciliato
Cleber de Castro Celestino
Cristian Brito de Abreu
Dalila Lourdes Foletto
Dalila Meta Holzschuh Beilfuss
Danio Veeck
Deonilda Catharina Possebon
Dilmar Kasper
Dionatan Dias Rorato
Edemar de Lara D Avila
Edson Eliandro Corrêa
Elviane Knieling de Moraes da Luz
Emerson Leandro Raddatz
Eronilva Bovolini Sonego
Estefania Marta Schumer
Euzori João de Vargas
Fabio Moraes da Luz
Fábio Pereira Carvalho
Faustino Foletto
Fernanda Câmara Kettes
Gabriel Gomes de Castro
Gabriel Mesquita Rosso
Gelson Roberto Casarotto
Gilma Gonçalves da Silva
Giomar Daniel Milbradt
Gladis Teresinha de Souza Milanesi
Henrique Lehmen
Higor Deivid Carvalho
Igor Michelotti
Igor Rodrigo Chiapinoto
Ironi Francisco Michelotti
Jair Torres
Jairo Fleck
Jaironi Paulo Flores da Silva
Jean Artur Sartori
Jonas Ricardo Possebon
Jordano da Rosa Dotto
Jose Guilherme Moraes da Luz
Jose Luiz Cardoso da Silva
José Solon da Silva
Jose Sueni Machado de Lima
Jossemara Teresinha Soares
Julia Graciela DAvila Friedrich
Julio Rosa da Silva
Juraci Maria da Luz Moraes
Laci Fabiana Pumes Fagundes
Landri Claiton Essy
Laura Bisognin
Leoci Terezinha Costa de Oliveira
Leoclides Librelotto
Leoni Luiz Ciliato
Leoni Orlando Langbecker
Leopoldo Hugo Perske
Lilia Herta Ehle Soares
Luci Teresinha Fagundes Schütz
Luciana Bianchin Mozzaquatro
Lucimara Costa da Silva
Lucino Langbecker
Luiz Carlos Ozorio
Luiz Fernando da Silva Ferreira
Luiz Horacio Rorato
Maira Silene Camargo Matsdorff
Mara Lidia Janner
Marcelo Pigatto Belladona
Marcia Maria Dotto
Marcio Augusto Possebon
Marcio da Luz Moraes
Mariano Jose Possebon
Marinez da Silva Severo
Marlene Silvina Schmeling
Marli Antonio Severo
Martin Jose´ Bevilaqua
Mateus da Silva
Miguel Vicente Friedrich
Moacir João Pretto
Neiva Maria Cirolini
Nelson Behling
Nelson Carvalho da Luz
Nilva Friedrich Furstenau
Odilon da Luz Costa
Onilvo Florentino Sari Montagner
Oraci Luiz Rorato
Oscar Taltibio dos Santos
Patrícia Carla Schutz Bock
Paulo Cezar da Luz Cavalheiro
Protasio de Lara Sobrinho
Rafaela da Silva
Rafaela Soares Dotto
Reinaldo Arnoldo Drewanz
Renan Luiz Raddatz
Renato Luiz Drewanz
Ricardo Henrique Matsdorf
Ricardo Pettorini
Rochele Camila Rohde Pozzobon
Rosane Homrich da Silva
Rosane Luciana Milbradt Gais
Rosane Teresinha Severo Sabin
Rudi Hatschbach
Salete Milani Lucca
Sandro Silva de Lima
Sergio Carlos Drescher
Silberto Grutzmacher
Silvane Friedrich da Silva
Suzana da Rosa Fagundes
Tania Teresinha F. Böck
Tatiana de Assumpção da Rosa
Tatiana Dellinghausen da Costa
Tiago Fischer
Valdemir Antonio Dotto
Venita Ema Kohn
Vereni Hudson Pavanatto
Veroni Rita Piveta
Vicente Bulegon
Vicente Bulegon
Vicente Luiz Pradebon
Zari Antonio Foletto
Zolaine Bolzan Ehrhadt