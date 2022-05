Divulgada a lista dos atletas de Restinga Sêca convocados para o Interseleções de Futebol de Faxinal do Soturno

A Liga Restinguense de Futebol (Lirf) divulgou neste domingo, dia 8, a relação dos atletas de Restinga Sêca convocados para o Torneio Interseleções de Futebol de Campo de Faxinal do Soturno que ocorrerá no próximo domingo, dia 15, no Estádio Eusébio Busanello.

Em nota, a Lirf informou ainda que o atleta convocado que não puder se fazer presente na competição devido à lesão ou outro qualquer motivo, deverá informar a entidade mediante ofício pedindo a dispensa, o qual deverá ser entregue na secretaria do Ginásio de Esportes Romano Cantarelli até a próxima terça feira, dia 10. Caso o comunicado não seja encaminhado, o atleta sofrerá em punições impostas para o campeonato municipal.

Confira os convocados do técnico Henrique Bock:

Goleiros

Gugu (Móveis Rohde)

Tum (Operário)

Laterais

Daniel Brondani (Secco)

Dudu Franco (Móveis Rohde)

Maurício Gomes da Silva (Olaria)

Ruan Ferrari (Móveis Rohde)

Zagueiros

Alessandro Alves (São Miguel)

Rodrigo de Lima (Kiturma)

Mathias Rohde (Móveis Rohde)

André Braga Mainardi (São Miguel)

Meias

Kekel (Secco)

Verdinho (Secco)

Dinho Falcone (Vila Rosa)

Fabrício Silveira (U.R São Luiz)

Ander Moraes (Móveis Rohde)

Guilherme Machado (Restinguense)

Maiquel Salerno (Secco)

Edson Moraes (Secco)

Atacantes

Marlon Falcone (Móveis Rohde)

Adilson Morais (Móveis Rohde)

Nicao (Operário)

Dener (Operário)