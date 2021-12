Diva Ana Dalmolin Cirolini receberá homenagem póstuma do Distrito 4780 do Rotary Club

O governador do Distrito 4780 do Rotary Club, Luiz Carlos Emanuelli Vieira, durante visita ao município de Restinga Sêca nesta terça-feira, dia 7, anunciou que Diva Ana Dalmolin Cirolini receberá homenagem póstuma aos serviços prestados ao clube de serviços.

O anúncio foi realizado em entrevista ao vivo na Rádio Integração ao diretor Wilson Carlos Cirolini, viúvo de Dona Diva como era conhecida. “A gente sabe da história da família de vocês e agora, oficialmente, será um orgulho como governador e para o Distrito 4780 poder homenagear a Dona Diva pelo que ela fez pelo Rotary”, enalteceu Luiz Carlos durante a entrevista, acrescentando que a sugestão da homenagem partiu de Patrícia Parreira, integrante do Rotary Club de Paraíso do Sul, Coordenadora da Comissão de Imagem Pública do Distrito 4780 e Coordenadora Assistente da Região 31 para os Distritos 4780 e 4660.

A homenagem póstuma ocorrerá no dia 14 de maio de 2022, no Recanto Maestro, em Restinga Sêca, durante a realização da Conferência do Reencontro 2021/2022 que está agendado para ocorrer entre 13 e 15 de maio. O evento reunirá 52 clubes de Rotary,12 clubes de Rotaract ,13 clubes de Interact , um Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário, um Rotary Kids e 13 Casas da Amizade.

Casada com Wilson, diretor da Rádio Integração, Dona Diva atuou na emissora desde a sua fundação, exercendo diversas funções, entre elas o cargo de diretora. Ela faleceu no dia 14 de junho de 2015, aos 70 anos, em razão de um AVC hemorrágico.

Por 14 anos integrou o Rotary Club de Restinga Sêca, o qual foi uma das fundadoras do clube de serviços. Entre os anos de 2004 e 2005 assumiu o cargo de presidente, quando uma das suas conquistas, juntamente com os demais integrantes, foi a idealizadora da instalação do Corpo de Bombeiros em Restinga Sêca.