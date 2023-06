Distrito Industrial e Parque de Exposições de Faxinal do Soturno em obras

Na tarde desta terça-feira, dia 27, o prefeito de Faxinal do Soturno, Clovis Alberto Montagner, o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Clovis Benetti, e o secretário municipal da Indústria, Comércio e Turismo, Luiz Carlos Rubert, estiveram acompanhando o andamento das obras que são realizadas no Distrito Industrial e no Parque de Exposições.

A realização das duas obras que vem ocorrendo no Distrito Industrial é o resultado da doação realizada pelo Município de Faxinal do Soturno para dois empresários faxinalenses, os proprietários da Covalski Vidraçaria e Marcenaria Ltda e da Soltto Indústria, Comércio e Reparação de Bicicletas Ltda. Espaços estes em que já haviam sido assinadas as doações em novembro de 2022, os contratos para viabilizar a instalação e o funcionamento das empresas no local.

A doação foi realizada por meio do Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico (PROMUDE), Lei nº 1666 de 29 de novembro de 2005, que tem como objetivo apoiar, através de incentivos materiais e financeiros, os projetos de empresas e pessoas físicas que tenham por intuito o desenvolvimento econômico do Município.

Também foi realizada a vistoria do andamento das obras no Parque de Exposições, como rede de esgoto, banheiros, limpeza e manutenção dos estandes e pavilhões. As obras estão sendo feitas para a realização da Expofax 2023 que ocorrerá de 20 a 22 de outubro.

Na ocasião, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Faxinal do Soturno (ACIS), Antonio Neuri Garcia, conversou com o prefeito e os demais secretários sobre as necessidades atuais da feira, bem como o andamento da organização da mesma.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno