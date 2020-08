Distribuição de folders sobre a coleta seletiva do lixo em Dona Francisca

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente com a parceria do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Comitê Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos e as Secretarias Municipais de Saúde e Obras e Urbanismo, estão realizando a folders com as informações sobre a coleta seletiva. As informações referem-se aos dias, tipos de resíduos e localidades que estão sendo realizadas as coletas.

Neste folder, que está sendo entregue pelas Agentes Comunitárias de Saúde, está contido, também, informações dos Ecopontos, que são os locais onde podem-se descartar os resíduos que a coleta normal não recolhe.

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, juntamente com toda a Administração Municipal e Conselho de Meio Ambiente e Comitê de Gestão de Resíduos tem o intuito de intensificar os trabalhos de divulgação e educação ambiental, tendo por finalidade de orientar e estimular toda população a participar ativamente do programa e realizar a separação correta dos resíduos de acordo com suas características.

Outro objetivo é incentivar a compostagem dos resíduos orgânicos nas casas. Esse composto que vai para o lixo, pode ser utilizado em hortas e jardins, diminuindo consideravelmente a quantidade de resíduos que são destinados ao aterro sanitário, aumentando sua vida útil e minimizando os impactos ambientais gerados pela ação.

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente enfatiza que o município está iniciando um processo de mudança de hábitos por meio da separação e, principalmente, da conscientização de que o cidadão é responsável pelos resíduos que gera em sua residência. O sucesso do programa de coleta seletiva dependerá da participação, engajamento e empenho de toda comunidade, visando um município cada vez mais limpo, organizado, sustentável e feliz de se viver.

Como está funcionando:

Quem mora na zona urbana até o Ginásio do Pinheirão deve atentar para os devidos dias: segunda e sexta feiras – resíduos orgânicos e rejeitos e quarta-feira – resíduos recicláveis.

Já quem mora na zona rural nas localidades de Linha do soturno, Linha do Moinho e Cerro dos Dambrós a coleta ocorre na primeira terça-feira de cada mês e nas localidades de Sanga Funda, Linha Ávila, Formoso e Trombudo ocorre na terceira terça-feira do mês. Toda a coleta é realizada pela manhã.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca