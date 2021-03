Dispensadores de álcool gel são instalados em ônibus escolares de Nova Palma

A Secretaria Municipal de Educação de Nova Palma, cumprindo os protocolos de higienização para segurança sanitária dos alunos do transporte escolar do município, instalou nesta semana dispensadores de álcool em gel em cinco ônibus que transportam alunos das redes municipal e estadual.

Para o transporte terceirizado, os representantes dos mesmos estiveram reunidos no dia 25 de fevereiro com representantes da Secretaria Municipal de Educação. Na ocasião, entre outras questões debatidas, o foco principal ficou nos cuidados relativos à segurança sanitária para os alunos e os próprios trabalhadores das empresas, com as devidas recomendações de higiene e equipamento dos veículos sendo feitas pela Secretaria, visando o retorno às aulas presenciais, ainda sem data confirmada.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma