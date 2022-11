Diretoras das escolas municipais de Nova Palma são homenageadas na Câmara de Vereadores

Diretoras de escolas da rede municipal de ensino de Nova Palma foram homenageadas na última semana durante sessão da Câmara de Vereadores. Ação é uma homenagem para as servidoras pelo dia do Diretor de Escola celebrado no dia 12 de novembro.

Na oportunidade, a Secretaria Municipal de Educação foi até a tribuna, onde se manifestaram o secretário João Alberto Ghisleni, a professora Elisete Scolari referente aos transportes, e a Coordenadora Pedagógica da secretaria, Marcia Mayer, que explanou sobre as atividades e os projetos educacionais, recuperação dos conteúdos e as ações realizadas nas escolas para conhecimento dos vereadores e da comunidade que estava presente no ato.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma