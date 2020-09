Diretora da Escola Dezidério Fuzer será palestrante no I Movimento Literário Virtual

A diretora da Escola Deziderio Fuzer, de São Miguel Novo – Restinga Sêca, Adriana Ferraz Ortiz, será uma das participantes no I Movimento Literário Virtual “A formação do leitor – ler para ser”, promovido pela 24ª Coordenadoria Regional de Educação – CRE.

A programação será desenvolvida de 30 de setembro a 2 de outubro (veja abaixo), tendo como homenageado, Marion Cruz, Mestre em Letras, professor de Língua Inglesa e escritor.

Adriana Ferraz Ortiz, que é Pedagoga especialista em orientação escolar, participa da abertura da programação, que também será a 12ª Web Conferência promovida pelo Setor Pedagógico da 24ª CRE. A transmissão será Google meet (meet.google.com/gnd-bkeu-bhz), nesta quarta-feira, dia 30, a partir das 10h, pelo link. Também haverá participação da coordenadora da 24ª CRE, Elaine Dalcin e do homenageado, Marion Cruz.

O projeto de webs conferências foi criado pelo Setor Pedagógico da 24ª CRE em função da pandemia e o isolamento social, buscando abordar temas diversificados e que possam ajudar aos professores. As webs conferências são realizadas todas as semanas com os mais diversos temas desde como incentivar a leitura, aulas remotas na Educação Física, relações professor aluno, setembro amarelo e outros.