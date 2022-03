Diretor-geral da Sedur realiza vistoria da futura obra asfáltica em Restinga Sêca

Foto: Francisco Bolzan/Rádio Integração

Na manhã desta quarta-feira, dia 16, Guido Bamberg, diretor-geral da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), cumpriu agenda em Restinga Sêca para vistoriar a futura obra asfáltica que será realizada na Rua Adão Mário de Oliveira Dorneles, no Bairro Bela Vista.

Recebido primeiramente pelo prefeito Paulinho Salerno junto ao prédio do Poder Executivo, Guido detalhou o projeto da obra que contempla o asfaltamento de 714 metros da rua com um investimento total de cerca de R$ 1,4 milhão, sendo deste R$ 980 mil de repasse do Governo do Estado e R$ 412 mil de contrapartida do município.

“A liberação do recurso se condiciona a essa questão da atualização orçamentária, mas nós queremos ver se até o final deste mês já liberamos a primeira parcela, que é de 30%, para ter esse aporte financeiro na conta e já poder licitar”, detalhou o diretor-geral.

Em entrevista á Rádio Integração, o prefeito Paulinho destacou a importância da obra para o desenvolvimento do município: “Nós temos lá mais de 10 indústrias instaladas naquela região, pequenas e médias empresas que são importantes e que geram mais de 100 empregos”.

A realização da obra é parte integrante do programa Pavimenta RS do Governo do Estado que beneficia projetos de infraestrutura rodoviária incluindo obras de pavimentação (asfalto ou bloco de concreto), terraplanagem, drenagem e micro drenagem (meios-fios, bocas-de-lobo e redes), sinalização e acessibilidade. O objetivo é promover o fomento à cultura e ao turismo, acesso a bens, serviços e equipamentos públicos e aprimorar as condições para escoamento da produção, melhorando por consequência a qualidade de vida de todos os cidadãos.