Diretor de Esportes de Restinga Sêca revela detalhes da possível volta do esporte em nível de competição no município

Nesta manhã de quinta-feira, dia 28, Henrique Böck, Diretor de Esportes de Restinga Sêca, revelou em entrevista para a Rádio Integração que a maior parte das competições esportivas não puderam ser realizadas neste ano, por conta da pandemia da Covid-19 e, também, destacou a expectativa do retorno as atividades no próximo ano.

Neste ano, apenas um evento foi realizado no município, que foi um torneio de vôlei de quadra promovido pela Liga Restinguense de Voleibol, Basquetebol e Handebol (Lirvobol) de forma fechada, ou seja, sem a presença de público, na localidade de São Miguel. Além disso, nesta reta final de ano, outros torneios de vôlei de quadra, de praia e também um campeonato curto de bolão serão promovidos devido à flexibilização e o alto número de vacinados, pelo menos com a primeira dose, em Restinga Sêca.

Com foco na atividade física competitiva e no bem-estar, a perspectiva para 2022 é de volta gradual para as competições tradicionais, como campeonatos municipais e interseleções. Para isso, será feita uma reunião nos próximos dias para definir o calendário regional do futebol, com todos os municípios da região da Quarta Colônia, para neste encontro definir a realização das duas primeiras competições da próxima temporada que são: o Interseleções de Futebol de Areia, promovido pela Prefeitura de Restinga Sêca, e o Interseleções de Futebol de Campo, promovido pela Prefeitura de Faxinal do Soturno.

Uma das competições mais importantes de Restinga Sêca é o Campeonato Municipal, que pela primeira vez ficou dois anos seguidos sem sua realização e poderá voltar de cara nova, já que será realizado novamente no Estádio Municipal, algo que não acontece desde 2018 devido às obras de reforma e também porque a fórmula de disputa atual será debatida entre a Liga Restinguense de Futebol (Lirf) e com os clubes de futebol da cidade.

Conforme Henrique, a competição pode ser um campeonato mais extenso, com mais jogos para os times envolvidos, como também a realização de uma copa, ou seja, outra competição paralela ao campeonato, visando à realização de mais jogos para as equipes do município, compensando assim, os dois anos de inatividade. Essas questões serão tratadas nesta reunião e, caso aprovadas, a temporada de 2022 será recheada de vários jogos.

Obra do Estádio Municipal

A reforma do Estádio Municipal Sebastião Herédia Borges começou em 2018, com a obra dividida em duas partes. Na primeira ocorreram alguns problemas na área dos pré-moldados, onde a empresa que venceu a licitação enfrentou uma crise interna e acabou atrasando em mais de um ano a entrega. A segunda será concluída em novembro deste ano, porém, também teve um pequeno atraso, mas por conta de corrigir erros da primeira parte, na qual as escadas de acesso nas arquibancadas foram desfeitas e construídas novamente.

A expectativa do coordenador Henrique é que a reinauguração do estádio possa ocorrer no início de 2022.