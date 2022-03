Dinossauros prometem “invadir” Agudo durante Semana da Paleontologia

Os dinossauros já não existem há aproximadamente 65 milhões de anos, mas ainda são capazes de mexer com a imaginação de crianças e adultos. Eles ainda não voltaram à vida, mas prometem estar presentes em Agudo, cidade intitulada “Berço dos Dinossauros”, a partir do próximo domingo, dia 27, durante a “1ª Semana da Paleontologia”.

O evento acontece no Largo Aldo Berger, a partir das 14h, e reunirá atividades educativas, culturais e recreativas. “A ideia é ter um evento interativo, com momentos de diversão e ciência, promovendo conhecimento, turismo e valorização local”, destaca o prefeito Luís Henrique Kittel.

Durante as atividades acontece a inauguração do “Espaço dos Dinos”, local onde estarão expostas réplicas em tamanho real dos dinossauros encontrados no município de Agudo.

Também estão previstas ações pedagógicas como uma exposição paleontológica, espaço multicultural com oficinas de pintura de rosto, brinquedos infláveis e distribuição de cartilhas educativas e com atividades sobre paleontologia.

Os visitantes poderão se transformar em “paleontólogos” e participar de uma escavação de fósseis. Em um espaço específico, exemplares fósseis são enterrados em vários níveis numa caixa com areia, onde será possível realizar uma escavação, utilizando materiais e equipamentos para descobrir os dinossauros enterrados.

Além disso, haverá a presença de mascotes de dinossauros e feira de produtos artesanais relacionados à temática paleontológica. “Teremos diversas surpresas para quem participar, podendo inclusive os dinossauros voltarem à vida”, finaliza a Secretária Municipal de Turismo, Djulia Ziemann.

A Semana da Paleontologia seguirá na segunda e terça-feira, dias 28 e 29 de março, com as mesmas atividades direcionadas aos estudantes das escolas municipais. Durante as aulas, professores irão desenvolver atividades pedagógicas nos respectivos educandários com enfoque na paleontologia.

Fonte: Prefeitura de Agudo