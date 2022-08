Dinossauros: Cappa volta a receber visitantes no fim de semana

O Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica (Cappa) da Quarta Colônia, localizado em São João do Polêsine, retomou neste sábado, dia 6, o atendimento presencial aos visitantes durante os finais de semana. O espaço estará aberto para visitação também aos domingos.

As visitas de fim de semana não precisam ser agendadas, exceto para grupos com mais de 15 pessoas. São sete sessões diárias, a partir das 9h. O Cappa também recebe visitantes de segunda à sexta-feira, no entanto, para esses dias, ainda é preciso marcar horário.

Horário de visitação durante os finais de semana:

Manhã

9h às 9h45min

10h às 10h45min

11h às 11h45min



Tarde

13h30min às 14h15min

14h30min às 15h15min

15h30min às 16h15min

16h30min às 17h15min

Agendamentos pelo WhatsApp (55) 99974.1090 ou pelo e-mail cappa@ufsm.br

O CAPPA

É um órgão suplementar do Centro de Ciências Naturais e Exatas da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) que dá suporte às pesquisas na área da paleontologia realizadas no território dos nove municípios da Quarta Colônia, na Região Central do Rio Grande do Sul. Criado em 2003, em parceria com o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus), passou a ser vinculado à UFSM em 2010.

No prédio são realizadas pesquisas científicas que incluem desde o mapeamento e monitoramento dos sítios fossilíferos da região até estudos de divulgação paleontológica em nível mundial.

Na região, o Cappa mantém o compromisso de divulgar a paleontologia para a comunidade em atividades de extensão e museologia, como é o caso das visitas guiadas ao espaço. O Cappa também está ligado à iniciativa do Geoparque Quarta Colônia – Aspirante Unesco, considerando que fósseis são o patrimônio de relevância mundial do território.

GEOPARQUE QUARTA COLÔNIA – ASPIRANTE UNESCO

Geoparques são territórios reconhecidos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) com importância científica, cultural, paisagística, geológica, arqueológica, paleontológica e histórica. Esses territórios são compostos por um ou mais municípios compostos de locais onde se busca preservar a “Memória da Terra” de forma sustentável, proporcionando desenvolvimento para a comunidade local.

O Geoparque Quarta Colônia – Aspirante Unesco é uma iniciativa do Condesus e da Pró-Reitoria de Extensão da UFSM no território formado por nove municípios da Região Central do Rio Grande do Sul (Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, Restinga Sêca, São João do Polêsine e Silveira Martins). A iniciativa busca a certificação do território junto à Unesco devido a uma série de características únicas do local: a raridade dos fósseis encontrados na região, a beleza natural das paisagens e a cultura mantida pelos moradores descendentes de alemães, italianos, quilombolas e portugueses.

Texto: Cristiano Magrini

Foto: Cappa/ Acervo