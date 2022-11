Dickow Alimentos de Agudo recebe alunos da UFSM

Fotos: Dickow Alimentos

Dentro do programa Portas Abertas,a Dickow Alimentos, localizada na comunidade da Rincão do Mosquito, às margens da RSC-287, em Agudo, recebeu na última sexta-feira, dia 11, alunos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Integrando o curso de Tecnologia em Alimentos, os estudantes puderam conhecer o histórico da empresa, o processo produtivo do arroz e o cuidado com a qualidade em cada etapa do processo. Também é feita uma apresentação onde são destacadas as normas de higiene e segurança da indústria, para depois proceder à visitação do parque industrial. A atividade dos alunos da UFSM integra as atividades da Semana Acadêmica, orientada pela professora Milene Teixeira Barcia.

O programa Portas Abertas da Dickow Alimentos recebe alunos de diversas escolas para apresentar todo o trabalho desenvolvido pela empresa, sendo que os agendamentos de visitas devem ser realizados pelo e-mail: sac@dickow.com.br

A Dickow Alimentos atua desde 1959 no ramo de beneficiamento de arroz. O compromisso com a qualidade começa com a seleção rigorosa de matéria-prima e continua na industrialização com equipamentos de última geração. Esses cuidados garantem um produto de qualidade superior, com ótimo rendimento e o sabor do mais puro arroz. A empresa oferece aos seus clientes e consumidores uma linha diversificada de produtos que são vendidos nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e no Distrito Federal.