Dia do Meio Ambiente – Ações de reposição de mudas e lançamento do Programa de Composteiras Domésticas em Restinga Sêca

Nesta sexta-feira, 5, comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente, que faz parte da Semana do Meio Ambiente, criada no Brasil, pelo Decreto nº 86.028, de 27 de maio de 1981, com o objetivo de complementar a celebração ao Dia do Meio Ambiente instituído pela ONU.

Durante esta semana, algumas ações voltadas à conscientização ambiental foram feitas pela Administração Municipal, através do Departamento de Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Agricultura.

Foi oficialmente lançado o programa de Composteiras Domésticas, onde o cidadão poderá adquirir gratuitamente, através de protocolo na Prefeitura Municipal, a composteira com as minhocas para produção do seu próprio húmus, reaproveitando restos de alimentos, cascas, erva-mate, entre outros.



Através de protocolo também, o Departamento de Meio Ambiente está distribuindo mudas de árvores para reposição na área urbana. Cem mudas são oriundas de compensação por reposição florestal obrigatória, sendo elas 47 Quaresmeiras, 10 Manacás da serra, 10 Patas de Vaca, 30 Extremosas e três Carobas.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca