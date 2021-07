Dia de Cooperar – Sicredi promove ações para arrecadar alimentos

Todo ano o Sicredi comemora o Dia C (Dia de Cooperar), uma iniciativa nacional organizada pelo Sistema OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) que busca demonstrar a força do cooperativismo em prol das transformações sociais. Nesse dia, as organizações participantes realizam ações de responsabilidade social nas comunidades, alinhadas aos princípios do cooperativismo, por meio de iniciativas de voluntariado. Em 2021, essa data tem um objetivo ainda maior: minimizar os impactos da pandemia, em especial na mesa dos brasileiros.

Com este propósito, a Sicredi Região Centro RS/MG mobilizará suas agências, associados e comunidades no Rio Grande do Sul e Minas Gerais na realização de duas ações de solidariedade.

DOE SEM SAIR DE CASA

Do dia 28 de junho a 16 de julho quem quiser poderá realizar a sua doação de qualquer valor a partir de R$ 15,00, sem sair de casa, por meio de Pix, depósito ou transferência bancária. Os valores arrecadados em cada cidade serão convertidos em alimentos e destinados a entidades sociais e/ou famílias em situação de vulnerabilidade social de cada local.

COOPERAÇÃO EM DOBRO

Além da doação valores, também será possível, de 03 a 10 de julho, realizar a doação física de alimentos, diretamente nas agências do Sicredi, ou então, nos estabelecimentos parceiros da ação. Com um detalhe: para cada quilo de alimento arrecadado nesta semana nos postos de coleta da sua região, a Sicredi Região Centro RS/MG fará a doação de outro quilo, dobrando o impacto da ação. Em algumas destas cidades, parceiros importantes se juntaram a causa, como a Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma (Camnpal) e da Cooperativa Tritícola Sepeense (Cotrisel) no Rio Grande do Sul, e do Bem que Tem Hortimercado em Minas Gerais, que , assim como o Sicredi, também irão dobrar as quantidades de alimentos arrecadadas em suas lojas e unidades de atendimento.

“Embora nem todos tenham conhecimento, a existência em si das cooperativas possui um grande impacto social na comunidade, graças ao desenvolvimento que ela fomenta nos municípios onde elas estão inseridas. Mas queremos ir além e atuar diretamente onde a ajuda se faz mais urgente neste momento. Esta ação e tantas outras realizadas pelos nossos colaboradores e associados, desde o início do enfrentamento da pandemia, são materialização de nossa crença de que, juntos, podemos contribuir para a construção de um mundo melhor e mais próspero” afirma Pedro Ferreira, presidente do Conselho de Administração da Sicredi Região Centro RS/MG.

COMO PARTICIPAR

–> até 18 de Julho

Qualquer valor a partir de R$ 15,00:

Deposito: SICREDI |

Banco:748 |

Agência: 0100

| C/C: 21170-

Razão Social: Fundação de Desenvolvimento Educacional e Cultural do Sistema de Crédito Cooperativo.

CNPJ: 07.430.210/0001-69

Chave Pix: facoparte@sicredi.com.br

–> de 03 de julho a 10 de julho:

Doações físicas de alimentos.

Confira os locais para realizar sua doação:

Agências Sicredi:

Santa Maria: Agência Centro, Agência Dores, Agência Av. Nossa Senhora Medianeira, Agência Camobi, Agência Praça Nova, Agência Parque Industrial e Agência Empresas.

Demais agências: Agência Caçapava do Sul, Agência Lavras do Sul, Agência Santana da Boa Vista, Agência Piratini, Agência Restinga Sêca, Agência Dona Francisca, Agência Nova Palma, Agência São João do Polêsine, Agência Faxinal do Soturno, Agência São Martinho da Serra, Agência Formigueiro, Agência São Sepé, Agência Vila Nova do Sul, Agência Itaara, Agência São Pedro do Sul e Agência Toropi.

Fonte: Sicredi