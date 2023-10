Dia das Crianças na Camnpal teve lançamento do livro infantil “Cooperando e Brincando”

No último dia 12 de outubro, a Associação Atlética da Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda. (Camnpal), localizada em Nova Palma, foi palco de uma celebração de Dia das Crianças, oferecendo uma tarde de diversão para os pequenos e suas famílias. Além dos já tradicionais brinquedos disponibilizados de forma gratuita, o evento ganhou um toque especial com o lançamento do livro infantil “Cooperando e Brincando”, dos autores Maysa Machado e Diego T. Hahn. A obra, voltada para as crianças da região de abrangência da cooperativa, traz uma abordagem lúdica sobre a história da Camnpal, estimulando a formação da consciência cooperativista desde cedo.

Nessa jornada pela história da cooperativa, as crianças também poderão se divertir com atividades como pintura e caça-palavras. Durante o evento, os pequenos tiveram a oportunidade de participar de uma sessão de autógrafos com os autores, tornando o evento ainda mais especial e deixando um registro duradouro desse momento. Para Diego, “é um belo projeto e uma bela iniciativa da cooperativa, desde a confecção do livro até o lançamento realizado em uma data significativa como o dia das crianças. Nosso desejo é de que as crianças se divirtam tanto quanto nós nos divertimos fazendo este livro.”

O livro foi confeccionado com desenhos feitos à mão pela artista Maysa, onde revelou que “a expectativa agora é pelo retorno das crianças, de saber o que acharam. Em outros livros que já fiz, eles acabam lendo, gostando e dando opiniões e ideias para os próximos lançamentos, até mesmo com a criação de personagens.”

Além disso, os pequenos presentes puderam desfrutar de atividades recreativas, como brinquedos infláveis e espaço para pinturas de desenhos, promovendo a interação e a alegria entre as crianças.

Para Sara Oliveira Nadalon, tesoureira da Associação, “o sentimento é de felicidade e satisfação em poder realizar esse evento pela segunda vez, envolvendo a associação e a comunidade, somado com o fato de esta edição contar com o lançamento do livro”.

A Camnpal agradeceu a todos os participantes, colaboradores e autores que tornaram esse livro e evento possível, reforçando a importância da cooperação para alcançar objetivos extraordinários. O Dia das Crianças na Camnpal não apenas proporcionou momentos de alegria e aprendizado, mas também marcou um passo importante na promoção de futuros cidadãos engajados e cooperativos.

Fonte: Camnpal