Dia da Criança é comemorado em Ivorá

O último dia 25 de setembro foi um dia muito especial em Ivorá. Isso por que na Igreja Assembleia de Deus aconteceu uma festa em homenagem ao Dia da Criança. Ação foi idealizada pelo pastor Eduardo Sampaio e sua equipe que trabalharam intensamente para tudo acontecesse da melhor maneira possível.

A Tia Lú e Cia, um grupo de teatro de Novo Hamburgo coordenado por Luciana Corrales Fernandes, aceitou com muito carinho o convite de ir até Ivorá para promover muita alegria e ensinamentos. Além do teatro, teve os brinquedos infláveis, refrigerante, cachorro quente e algodão doce para finalizar à tarde festiva. O evento contou com mães, pais e avós dos homenageados.

O pastor Eduardo agradeceu a presença de todos, que de uma maneira ou de outra colaboraram para que o evento acontecesse, seja comprando a rifa, fazendo doações, patrocínios, entre outros. Ele também agradeceu a parceria da equipe do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Conviver Ivorá.

Fonte: Prefeitura de Ivorá