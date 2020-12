Dia 14 inicia a linha de passageiros para o Recanto Maestro

Na próxima segunda-feira, dia 14 de dezembro, inicia a linha de transporte regular de passageiros entre a sede urbana de Restinga Sêca e o Distrito Recanto Maestro. O trajeto será executado pela empresa Transportes Rizzatti com ônibus que servirá de reforço para a linha Restinga Sêca-Santa Maria, da qual a empresa é concessionária junto ao DAER.

Confira a seguir os horários e mais informações.

𝐃𝐞 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐚 𝐚 𝐬á𝐛𝐚𝐝𝐨:

06h45min: Saída da estação rodoviária de Restinga Sêca com destino ao Recanto Maestro.

12h45min: Saída do Recanto Maestro com direção ao trevo de Santuário. No trevo, faz conexão com o ônibus que sai de Santa Maria às 12h10min com destino a Restinga Sêca e também com o ônibus que sai de Restinga Sêca às 12h30min com destino a Santa Maria.

13h05min: Saída do trevo de Santuário para o Recanto Maestro.

17h30min: Saída do Recanto Maestro para Restinga Sêca.

𝐀𝐨𝐬 𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠𝐨𝐬:

07h: Saída da estação rodoviária de Restinga Sêca com destino ao Recanto Maestro.

17h30min: Saída do Recanto Maestro para Restinga Sêca.

𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞𝐦:

Os passageiros que utilizarem todo o trecho pagarão passagem correspondente ao trajeto entre Restinga Sêca e Santuário, cuja tarifa da tabela DAER é de R$ 8,30 (oito reais e trinta centavos). Portanto, o trecho entre o trevo de Santuário e o Recanto Maestro não será cobrado.

𝐅𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐥𝐡𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐞 𝐦𝐚𝐢𝐬 𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐠𝐨:

O transporte regular de passageiros facilitará o deslocamento dos restinguenses que transitam diariamente entre a sede urbana de Restinga Sêca e o Recanto Maestro para trabalhar. Além disso, o serviço facilitará a contratação de trabalhadores da cidade para as vagas das empresas do Recanto, gerando ainda mais oportunidades de emprego no distrito. Além do salário, as empresas oferecem vale transporte aos seus colaboradores.

Fonte: Vereador Norton Soares