Dezoito candidatas disputarão o título de Garota Balneário Paraíso

A Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, está promovendo a segunda edição do Concurso Garota Balneário Paraíso. O concurso será realizado no dia 2 de fevereiro, no Balneário Paraíso em Mangueirinha, a partir das 14h.

Nove candidatas da Categoria Infantil e nove da Categoria Juvenil disputarão o título de Garota Balneário e Princesas (confira nos links abaixo). No dia 28 de janeiro ocorrerá uma reunião com os pais ou responsáveis e o primeiro ensaio de passarela das garotas, no Balneário Paraíso, às 15h30min onde serão tratados todos os detalhes sobre o dia do concurso.

A Prefeitura através da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer ressalta a satisfação em promover eventos desta natureza e agradece o grande número de participantes.

Conheça as candidatas na CATEGORIA INFANTIL e CATEGORIA JUVENIL