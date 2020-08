Dezidério Fuzer é a primeira Escola Municipal do interior de Restinga Sêca a receber estrutura para creche

Na manhã desta quarta-feira, dia 5 de junho, foram inauguradas as salas que abrigarão o berçário, o maternal e o lactário na Escola Municipal Dezidério Fuzer, em São Miguel Novo, interior de Restinga Sêca.

A escola é a primeira do interior do município a receber o projeto de Educação Infantil, que compreende a creche. As salas foram adaptadas e receberão todo o mobiliário e equipamentos necessários para atender a necessidade da comunidade escolar.

“Essa é uma reivindicação antiga, e através da mobilização da comunidade hoje o sonho se tornou possível. Agradecemos a todos os envolvidos e à Administração Municipal que não mediu esforços para que fosse possível a realização deste projeto”, destacou a vice-diretora Daiana Wienandts .

“É um momento de grande alegria. Em 61 anos de emancipação de Restinga Sêca, hoje a primeira escola do interior recebe o espaço para atender bebês e crianças nos seus primeiros anos de vida. Muitas mães tinham que levar os filhos pequenos para a cidade ou até mesmo pagar para ter a creche ou cuidadora, agora tem ao seu alcance educação pública e de qualidade perto de casa e do trabalho”, destacou o prefeito Paulo Ricardo Salerno.

“A Secretaria de Educação sempre se esforçou ao máximo para atender a demanda das comunidades escolares do nosso município, e agora podemos entregar um projeto pioneiro e que vai atender muitos alunos e mães da comunidade”, completou a Secretária de Educação, Antonina Cavalheiro.



A previsão é de que a partir do ano letivo de 2021 a escola já tenha turmas de berçário e maternal, que atenderão crianças de 0 a 3 anos. Caso as aulas presenciais voltem ainda este ano, as turmas funcionarão ainda em 2020.

Na ocasião, o prefeito assinou o termo de homologação da licitação para a troca do telhado da parte antiga da escola.

Presenças: Paulo Ricardo Salerno, prefeito municipal; Antonina Garcia Cavallheiro, secretária de Educação; Tiago Cantarelli, servidor e vereador; Adriana Ferraz Ortiz, diretora da Escola; Daiana Wienandts, vice-diretora; Vanessa Maria Ciliato Possebon, presidente do CPM da Escola; Eliana Parreira, professora e mãe de aluno, representando professores e pais; Auriele Fogaça, arquiteta do município; Janaina Ideli Rigon, supervisora Pedagógica da SME e Aniele Beladona Mallet, coordenadora de Educação da SME.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca