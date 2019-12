Desfiles irão levar a magia do Natal para Restinga Sêca e Faxinal do Soturno

A magia do Natal está invadindo a região com a programação do “Arte, Música e Magia no 14º Natal Iluminado da Quarta Colônia” da Fundação Ângelo Bozzetto. Como atração mais aguardada, o Desfile de Natal será realizado nesta sexta-feira, dia 20, em Restinga Sêca, e no sábado, dia 21, em Faxinal do Soturno, levando o espírito natalino para as famílias.

Contando com a participação de seis lindos carros alegóricos, todo o trabalho de produção dos equipamentos e esculturas é realizado há dias na Fábrica do Natal, localizada na Fundação Ângelo Bozzetto, em Faxinal do Soturno.

Com o trabalho executado por Ricardo Carneiro, artista plástico de Parintins, no Amazonas, e demais integrantes, o desfile irá contar a história do Natal, passando pelos Reis Magos, Presépio, Duendes, Gnomos, a árvore de Natal e, é claro, o Papai Noel.

Com a participação de diversos figurantes, o desfile também irá falar sobre a imigração italiana e os projetos da Fundação Ângelo Bozzetto, tudo preparado especialmente para encher os corações dos presentes de muito amor e alegria.

Evento tem promoção da Nova Palma Energia, por meio da Fundação Ângelo Bozzetto, com apoio das Prefeituras, artistas, voluntários e produtores culturais, além de alunos e professores do Projeto Expressando Arte.

Apresentações é uma realização da Fundação Ângelo Bozzetto; com produção cultural de L.C. Vilanova Projetos Culturais; patrocínio cultural da Nova Palma Energia; e financiamento Pró-Cultura RS Lei de Incentivo e Fundo e Governo do Estado do Rio Grande do Sul por meio da Secretaria da Cultura. Desfiles têm financiamento da Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal.

Programação completa

Arte, Música e Magia no 14º Natal Iluminado da Quarta Colônia – Palco Lic

Dia 20/12 – 20h – Restinga Sêca – Centro de Eventos

– Cordel de Natal – Jonatan Ortiz Borges

– Sonho de Uma Noite de Natal – Fundação Ângelo Bozzetto

– Uma Canção de Amor – Companhia Armazém

Dia 21/12 – 20h – Faxinal do Soturno – Praça Central

– Cordel de Natal – Jonatan Ortiz Borges

– Sonho de Uma Noite de Natal – Fundação Ângelo Bozzetto

– Uma Canção de Amor – Companhia Armazém

Dia 22/12 – 20h – Nova Palma – Praça Central

– Cordel de Natal – Jonatan Ortiz Borges

– O Natal do Macaco Simão – Grupo Pregando Peça

– Sonho de Uma Noite de Natal – Fundação Ângelo Bozzetto

– Show musical – Filipe Girardi

14º Natal Iluminado da Quarta Colônia – Desfiles

Dia 20/12 – 21h30min– Desfile – Restinga Sêca

Dia 21/12 – 21h30min – Desfile- Faxinal do Soturno