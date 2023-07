Descubra a história e ancestralidade das Comunidades Quilombolas no Caminhadas na Natureza que acontecerá em novembro em Restinga Sêca

No último dia 14 de julho, as comunidades Quilombolas do município de Restinga Sêca se reuniram em uma importante reunião para discutir as questões em torno do Caminhadas na Natureza do Geoparque Quarta Colônia que será realizado em novembro no meio rural do município.

O Caminhadas na Natureza de Restinga Sêca será um roteiro singular que percorrerá as encantadoras Comunidades Quilombolas, tendo como tema central “Caminhando com os Quilombolas: história e ancestralidade”. Esse evento de extrema relevância acontecerá no dia 11 de novembro de 2023, um sábado que promete ser marcado por experiências enriquecedoras. Antes disso, no dia 15 de agosto de 2023, será realizado um pré-teste para garantir que tudo esteja perfeito para o grande dia.

A reunião contou com a participação de 12 pessoas, incluindo membros das comunidades quilombolas Rincão dos Martimianos e Quilombo Vó Firmina e Vó Maria Eulina, líderes locais, secretários do município, extensionistas da Emater Restinga Sêca e de Santa Maria. A equipe do Geoparque Quarta Colônia, ligada ao Programa do Geoparque de Assistência Técnica e Extensão Rural (PROGEATER), marcou presença para oferecer todo o suporte necessário na organização e planejamento do evento.

As Caminhadas na Natureza são uma oportunidade única de unir a preservação ambiental, o turismo sustentável e a valorização das comunidades locais. Nesse sentido, o evento em Restinga Sêca destaca-se por proporcionar um encontro especial com as Comunidades Quilombolas, que têm uma história rica e uma herança ancestral fascinante para compartilhar.

Sobre essa organização, Clédis Rezende de Souza da comunidade do Quilombo Martimianos de Restinga Sêca, destaca que “Hoje nossa comunidade está se organizando para um futuro próspero dentro do turismo da Quarta Colônia, assim vê e acolhe com muito alegria essa parceria com a Emater e prefeitura, pois nossas comunidades, que hoje estão praticamente invisíveis, tem a oportunidade de mostrar seus valores e história”.

Essa iniciativa, além de promover a visibilidade das Comunidades Quilombolas, também incentiva o reconhecimento de sua importância cultural e social. Ao caminhar por essas terras, os participantes terão a oportunidade de mergulhar nas tradições quilombolas, conhecer suas histórias transmitidas oralmente e testemunhar a preservação de valores culturais que resistiram ao longo do tempo.

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo e Esporte, Shaiane Dotto: “A edição das Caminhadas na Natureza em Restinga Sêca é muito importante para a visibilidade das comunidades quilombolas. Temos a expectativa de um bom público prestigiando e valorizando as comunidades que farão o receptivo e mostrar que além da natureza rica que dispomos, também poderemos mostrar a diversidade cultural no Geoparque Quarta Colônia a partir destas comunidades”.

A extensionista rural social da Emater de Restinga Sêca, Mariane Roman Menegon, destaca que “as Caminhadas na Natureza são um importante momento para o resgate cultural e da ancestralidade das comunidades remanescentes de quilombo, apresentando esta cultura que resiste no território da Quarta Colônia.”

Além disso, as Caminhadas na Natureza são uma forma de apreciar a rica biodiversidade da região, contribuindo para a conscientização ambiental e estimulando a conservação dos recursos naturais. Ao unir a natureza exuberante do Geoparque Quarta Colônia com a presença marcante das Comunidades Quilombolas, o evento cria uma experiência única, promovendo a valorização do patrimônio natural e cultural da região.

Portanto, o Caminhadas na Natureza de Restinga Sêca se destaca como uma oportunidade imperdível para explorar as belezas naturais, aprender com a sabedoria dos povos tradicionais e fortalecer os laços comunitários. Convidamos a todos a se unirem a nós nessa jornada, caminhando lado a lado com os Quilombolas, desvendando suas histórias e enriquecendo suas próprias vidas com essa experiência singular.

Texto: Ezequiel Redin, Professor de Extensão Rural do Colégio Politécnico e integrante da subdivisão de Geoparques da UFSM.

Revisão: Mariane Menegon, Extensionista Rural da EMATER/RS