Descendentes de italianos foram homenageados em Dona Francisca

No último sábado, dia 16, La Societá Italiana Di Dona Francisca (Sociedade Italiana de Dona Francisca) promoveu um evento para homenagear 11 descendentes de italianos que seguem preservando a história e os costumes da Itália no município. A cerimônia foi realizada no Salão Paroquial de Dona Francisca.

Os homenageados são: Antonio Rubert, Benjamin Cassol, Ermida Joana Bressa, Carmelinda Mazzaro Barbosa, Ernida Fantinel Segabinazzi, Hilda Bruneta Fantinel, Melina Bressa Rampelotto, Neli Maria Rampelotto Vendruscolo, Odila Maria Leonardi Londero, Rina Maria Bissacot Cassol e Selvina Rampelotto Bressa.

Os reconhecidos pela Sociedade Italiana de Dona Francisca receberam diploma de gratidão e também um brinde simbólico.

Com informações da Sociedade Italiana de Dona Francisca.