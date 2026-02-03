Deputado Sergio Peres (Republicanos) assumirá a presidência da Assembleia Legislativa do RS

A Assembleia Legislativa gaúcha realiza nesta terça-feira, dia 3, às 14h, no Plenário 20 de Setembro, em Porto Alegre, a sessão solene para eleição e posse da Mesa Diretora do próximo ano legislativo – fevereiro de 2026 a janeiro de 2027. Por acordo de lideranças na atual legislatura, a eleição terá chapa única, presidida pelo deputado Sergio Peres (Republicanos). Ato será transmitido pela Rádio Integração.

Filho de pequenos agricultores, Peres nasceu em 2 de julho de 1968, na zona rural de Santo Antônio da Patrulha, hoje Caraá, numa família de 16 irmãos. A participação em ações da comunidade cristã foram a ponte para a política. Casado com Delani Alós, Peres é autor de iniciativas em defesa do setor produtivo gaúcho e da justiça social. A sua gestão na Assembleia Legislativa vai priorizar a pauta do fortalecimento dos municípios, com a promoção de encontros regionais para debater este tema. Os vice-presidentes serão os deputados Thiago Duarte (União Brasil) e Adolfo Brito (Progressistas).

A presidência de Sérgio Peres pelo Republicanos resulta de um acordo pluripartidário, que garante a ocupação dos espaços da Mesa Diretora e das Comissões do parlamento gaúcho, conforme a proporcionalidade das cadeiras conquistadas pelos partidos com assento na Assembleia Legislativa. Ele assumirá o cargo no lugar do deputado Pepe Vargas (PT).